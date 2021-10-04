مصدر لمصراوي: أزمة في الشرقية للدخان بسبب مقدم عقود.. وتهديد من اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365

علم الخليج 365، أن هناك حالة من الغضب الشديد اجتاحت صفوف لاعبي الفريق الأول بسبب مقدم العقود التي حصلوا عليها مساء أمس الأحد.

وقال مصدر –رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك حالة استياء بين اللاعبين لأن مقدم التعاقد أقل من المبلغ المتفق عليه أثناء توقيع العقود".

وأضاف المصدر: "إدارة النادي أجبرت اللاعبين تحمل قيمة الضرائب من عقودهم الخاصة وهذا لم يتم طرحه اثناء توقيع العقود في البداية".

وتابع: "النادي سيتحمل ١٥٪؜ من قيمة الضرائب الخاصة بالعقود واللاعبين سيتحملوا الـ٥٪؜ المتبقية بالإضافة إلى ٦٪؜ ضريبة التنمية و ١.٥٪؜ تسجيل".

وواصل: "هذا الأمور تسبب في غضب الكثير من اللاعبين وبالأخص الصفقات الجديدة خاصة وأن هذا لم يحدث في أنديتهم السابقة، حيث كانت تتحمل إدارة النادي جميع الضرائب ويحصل اللاعبون على قيمة عقودهم بشكل صافي".

وأشار المصدر إلى أن بعض اللاعبين هددوا بعدم الاستمرار بين صفوف النادي إذا لم يتم حل الأمور بعد أن فشل هاني امان رئيس مجلس إدارة النادي في حل الأزمة".

وأتم المصدر حديثه قائلا، إن علاء نوح المدير الفني للفريق حاول حل الأمور ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل مما وضعه في مأزق مع اللاعبين.

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