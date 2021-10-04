شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش بـ 7 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الإثنين، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها ضمن فئة بطولات البلاتينيوم وهى أعلى فئة في بطولات الاسكواش، وتستمر البطولة خلال الفترة بين 1 إلى 6 أكتوبر الجارى.

وكان 7 لاعبين مصريين قد نجحوا فى حجز مقاعدهم فى هذا الدور بمنافسات الرجال والسيدات وهم: على فرج، محمد الشوربجى، طارق مؤمن، مصطفى عسل، نور الشربينى، نوران جوهر هانيا الحمامى، ومن المقرر أن تبدأ المباريات مساء اليوم وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح غداً الثلاثاء.

وجاءت مباريات اليوم كالتالى:

ـ على فرج والويلزى جويل مكين

ـ طارق مؤمن والانجليزى جيمس ويلستروب

ـ مصطفى عسل والنيوزلاندى بول كول

ـ محمد الشوربجى والبيروفى دييجو إلياس

فيما جاءت منافسات السيدات كالتالى:

ـ نور الشربينى والفرنسية مليسا ألفيش

ـ هانيا الحمامى والنيوزلاندية جويل كينج

ـ نوران جوهر والانجليزية سارة جان بيرى