شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يواصل علاج الركبة قبل مواجهة توسكر الكينى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد عبد الشافى ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الخضوع لبرنامج علاج الركبة مستغلا فترة توقف مباريات فريقه، وذلك استعدادًا لمواجهة توسكر اليكينى المقرر إقامتها يوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويخضع عبد الشافى لبرنامج علاج طويل الأجل بسبب معاناته من بعض الألام فى الركبة، حيث يقوم الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق بتحديد برنامج للاعب يخضع له فى الفترات التى تتوقف فيها مباريات الزمالك حتى يصبح جاهزًا بعد ذلك.

وكان محمد عبد الشافى طلب عدم الانضمام لصفوف المنتخب لمواجهة ليبيرايا وديًا من أجل الانتهاء من البرنامج العلاجى الذى يخضع له، خاصة وإنه فى حالة عدم استغلال تلك الفترة للعلاج فلن يستطيع أن يخضع لهذا البرنامج فى الفترة المقبلة نظرًا لضغط المباريات المتوقع.

وانتهى الجهاز الإدارى لفريق الزمالك بقيادة منتصر الرملاوى، من إعداد تقريراً شاملا عن توسكر الكينى لتقديمه إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق عن توسكر الكينى ويتضمن التقرير حالة الطقس وإمكانية سقوط أمطار يوم المباراة وذلك من أجل اصطحاب أحذية المطر فى الرحلة بخلاف التأكيد على المدير الفنى بوجود حظر تجوال فى كينيا من العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا.

كما تضمن تقرير جهاز الزمالك لكارتيرون، العديد من المعلومات الفنية عن المنافس وموقفه فى الموسم الماضى بالدورى الكينى الذى تأهل من خلاله إلى دورى أبطال إفريقيا بخلاف تفاصيل عن نسبة الأوكسجين ومدى حاجة اللاعبين للسفر مبكرا من أجل التأقلم على الأجواء لذا سيسافر الفريق على ثلاث مراحل بداية من 10 أكتوبر الجارى.