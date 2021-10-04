شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فريق نادى الزمالك لليد تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل لمطار القاهرة الدولى بعثة فريق نادى الزمالك لكرة اليد، وذلك استعدادا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة برشلونة يوم 6 من الشهر نفسه فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وقالت مصادر بمطار القاهرة، أن البعثة من المنتظر أن تغادر على متن الخطوط الجوية السعودية الرحلة SV310 والتى تغادر إلى الرياض وعلى متنها 40 راكبا ظهر اليوم.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى .

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى مواصلة التفوق الأهلى بقمة السوبر الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى على صعيد المسابقة، حيث فاز الزمالك على الفريق الأحمر من قبل فى النهائى بآخر نسختين قبل هذه النسخة أعوام 2018، 2019 .

خطف فريق الزمالك التأهل إلى كأس العالم للأندية "السوبر جلوب"، المقرر انطلاقها شهر أكتوبر المقبل بالسعودية بحصده للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه ، حيث توج الزمالك باللقب من قبل أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019.