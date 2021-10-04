شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع مدافع النصر الشاب رسميا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولى الأهلى، مع عبد الرحمن مهني لاعب النصر القاهرى في إطار السياسة التي ينتهجها المارد الأحمر في الوقت الحالي بالتعاقد مع أفضل العناصر الشابة حتى يكونوا ذخيرة قوية للفريق الأول في الأعوام المقبلة بعد ارتفاع أسعار اللاعبين منذ تواجد اكثر من نادى استثمارى .

وانضم عبد الرحمن مهني لاعب النصر مواليد 2001 إلي صفوف الناشئين بالنادي الأهلي بداية من الموسم القادم بدوري الناشئين حيث وقع علي عقود انضمامه الاهلي لمدة خمس مواسم ويلعب في مركز قلب الدفاع .

وودع اللاعب ناديه السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متوجها بالشكر لإدارة ناديه الذى تربى أكثر من 13 سنة علي الفترة التى قضاها من مدرسة الكورة لبراعم لناشئين حتى الوصول للدرجة الأولي ، كما وجه الشكر لكل من وقف بجانبه داخل النادي و ساعده حتي لو بشكل معنوي ، متمنيا النجاح للنادي والعودة سريعا لمكانه الطبيعي وسط الكبار .



عبد الرحمن مجدى 3



عبد الرحمن مجدى