شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس الإطاحة بـ"مجدى وصبحى" بعد التعاقد مع عمر رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف، الإطاحة بالثنائى محمد صبحى ومحمد مجدى حارسى مرمى الدراويش قبل غلق باب القيد الصيفى بعد التعاقد مع عمر رضوان حارس الطلائع موسم على سبيل الإعارة بحيث يصبح ثلاثى حراسة المرمى في القلعة الصفراء هم محمد فوزى وأحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان، حيث يعد محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى هو الحارس الوحيد الذى تم الاستقرار على استمراره بالموسم الجديد بعد تألقه فى عرين الدراويش بالموسم الماضى فيما تتجه النية للاستغناء عن جهود الثنائى محمد مجدى ومحمد صبحى لتراجع مستواهم الفني.

وأعلن الإسماعيلي التعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة، وعصام صبحي الظهير الأيمن للمقاصة، بجانب إنهاء إجراءات التعاقد مع الليبي محمد الترهونى الظهير الأيسر السابق لسموحة، وأحمد عيد لاعب الزمالك والطلائع وعمر رضوان حارس الجونة والطلائع.

ويخوض فريق الإسماعيلى عصر اليوم الاثنين ثانى ودياته بمعسكره المغلق بالإسكندرية، حيث يواجه فريق الحمام المطروحى، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها 25 أكتوبر الجارى.