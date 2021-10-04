شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يودع الكونفدرالية بعد الخسارة من أورلاندو بيراتس 4/3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 4 أكتوبر 2015 ودع الأهلى، حامل لقب الكونفدرالية، البطولة فى دورها قبل النهائى بعد هزيمته مجددًا فى مباراة العودة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة باستاد السويس، أمام أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا، الذى فاز بملعبه فى الذهاب بهدف دون رد.

وأدار المباراة الحكم الجزائرى مهدى عبيد شريف وكان الأهلى يحتاج للفوز بفارق هدفين للتاهل للنهائى، وبالفعل تقدم بهدف سجله ماليك إيفونا فى الدقيقة 43 واضاف ايفونا الهدف الثانى فى الدقيقة 53 وتوقع الجميع ان يحقق الاهلى فوزاً كبيرا لكن ما حدث بعد ذلك فاق الخيال حيث سجل أورلاندو أربعة أهداف أربعة ثلاثة أهداف متتالية عن طريق ايراسموس وجابوزا وماكلابا فى الدقائق 57 و75 و85 ثم سجل عمرو جمال الهدف الثالث للأهلى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وأخيرا سجل اورلاندو الهدف الرابع فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

مثل الأهلى: شريف اكرامى وباسم على ( عمرو جمال ) وسعد سمير ومحمد نجيب وصبرى رحيل وعبد الله السعيد وأحمد فتحى وحسام عاشور ومؤمن زكريا ( رمضان صبحى ) وجون انطوى (عماد متعب ) وماليك ايفونا.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021.