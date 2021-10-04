شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحدد تسعيرة بيع أحمد رفعت.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط مسئولو المصرى البورسعيدى الحصول على 20 مليون جنيه مقابل الإستغناء عن أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق لأى من الأندية الراغبة في التعاقد معه، بعد الضغوط التى يمارسها اللاعب من أجل الرحيل.

ودخل اللاعب فى مفاوضات قوية مع فيوتشر أف سى الذى يشرف على تدريبه على ماهر المدير الفنى السابق للمصرى الذى نجح فى توظيف اللاعب الموسم الماضى عندما كان مديرا فنيا لأبناء المدينة الباسلة وهو وما جعل صانع ألعاب الزمالك الأسبق يطلب الرحيل للنادى الصاعد حديثا لدورى الأضواء من أجل استكمال مشواره الناجح مع على ماهر .

كان أحمد رفعت أعلن العصيان مرة أخرى بعد عودته ورفض تسليم جواز سفره من أجل السفر مع الفريق لملاقاة سلطات الموارد الأوغندى في ذهاب الدور التمهيدى الثانى للكونفيدرالية الأفريقية .

وأكد مسئولو المصري أنهم لن يقبلوا هذا الأسلوب من اللاعب بالضغط حتى يتم بيعه لفريق آخر، ولكن الأمور لابد أن تسير بشكل احترافى ويليق باسم النادى المصرى الكبير.