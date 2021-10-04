شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحجز 7 مقاعد فى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات دور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها ضمن فئة بطولات البلاتينيوم وهى أعلى فئة في بطولات الإسكواش، وتستمر البطولة خلال الفترة بين 1 إلى 6 أكتوبر الجارى.

ونجح 7 لاعبين مصريين من أصل 13 شاركوا في هذا الدور، في التأهل إلى الدور ربع النهائي وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى:

ـ فوز على فرج على منافسه مازن هشام بنتيجة 3/1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-3, 10-12, 11-7.

ـ فوز محمد الشوربجى على يوسف سليمان بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 12-10, 9-11, 11-6.

ـ فوز مصطفى عسل على منافسه بابتيست ماسوتى بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى : 10-12, 11-7, 5-11, 11-7, 11-3.

ـ فوز نوران جوهر على الإنجليزية أليسون ويترز وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4, 11-8, 11-5.

ـ هزيمة كريم الحمامى أمام بول كول بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-2, 11-3, 11-3.

ـ فوز نور الشربينى على نادين شاهين بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-2, 11-6, 11-7.

ـ فوز طارق مؤمن على الانجليزى باتريك رونى بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 8-11, 11-5, 11-8, 11-7.

ـ هزيمة محمد أبو الغار أمام الإنجليزي جيمس ويلستروب بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 7-11, 9-11, 11-4, 11-3.

ـ فوز هانيا الحمامى على ندى عباس بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 11-7, 12-10, 11-4.



طارق مؤمن



على فرج ومازن هشام



محمد ابو الغار



محمد الشوربجى



مصطفى عسل



نور الشربينى



نوران جوهر