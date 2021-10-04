شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: فرجاني ساسي خارج حساباتنا لـ4 أسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن موقف ناديه من ضم فرجاني ساسي لاعب وسط الدحيل القطري الحالي والزمالك السابق بعد اقتراب رحيله من ناديه لعدم وجود قناعة بالمردود الذي قدمه منذ انتقاله إليه.

وأكد المصدر، أن فرجاني ساسي خارج حسابات الإدارة الفنية للأهلي لـ4 أسباب أولها أن النادي يتواجد على قوته حالياً 6 أجانب 5 منهم تم قيدهم في قائمة الفريق فيما تم قيد النيجيري جونيور أجاي في قائمة الانتظار، والثاني هو الراتب المرتفع الذي يحصل عليه اللاعب والذي يتقاضى أكثر من 2.2 مليون يورو سنوياً وهو الأمر الذي ترفضه إدارة الأهلي للحفاظ على هدوء غرفة الملابس والسبب الثالث هو عدم وجود حاجة فنية اليه لوجود أكثر من لاعب يُجيد اللعب في مركزه ومنهم محمد محمود وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وأحمد عبد القادر وعمار حمدي، والسبب الرابع هو رفض الدخول في أي أزمات مع نادي الزمالك خاصة وأن فرجاني رحل عن الزمالك بطريقة تسببت في حدوث أزمة بين الطرفيين.

ورحل فرجاني ساسي عن الزمالك نهاية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده ليوقع للدحيل القطري إلا أن اللاعب لم يظهر بالمستوى المطلوب لتتوارد أنباء عن إمكانية قيام ناديه بالاستغناء عنه أو بيعه خلال الفترة المقبلة، ونجح فرجاني ساسي خلال فترة تواجده بالزمالك في تقديم مستوى جيد ليصبح أمر تجديده للأبيض مطلباً جماهيرياً، إلا أن اللاعب أختلف مع إدارة الزمالك حول الأمور المادية ليقرر في نهاية الأمر الرحيل عن النادي.