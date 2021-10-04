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قصة صور.. هنا جودة "موهبة استثنائية" فى عالم تنس الطاولة

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القاهرة - سامية سيد -   هنا جودة النجمة الساطعة بقوة فى سماء تنس الطاولة أصبحت موهبة استثنائية فى عالم اللعبة، لما تحققه من إنجازات وألقاب على الصعيد الدولى والمحلى، حيث تُوجت هنا جودة، لاعبة النادى الأهلي، ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة سيدات، والتي أقيمت بالإسماعيلية، وجاء تتويج هنا بالبطولة بعد الفوز على أميرة يسرى، لاعبة المعادى، بنتيجة 3/0 في المباراة النهائية.

كانت هنا جودة قد تُوجت بمنافسات بطولة الجمهورية فردى ناشئات للفئة العمرية تحت 17 سنة الأسبوع الماضى.

كما نجحت فى التتويج مؤخرا بذهبية بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة للناشئين، واحتلال المركز الأول، وذلك بعد الفوز على منافستها لاعبة روسيا بنتيجة 3-0.

فيما تُوجت هنا جودة بالميدالية البرونزية فى منافسات نفس البطولة على مستوى مباريات تحت 19 سنة، بعد الخسارة أمام لاعبة روسيا بنتيجة 3/2 لتتوج بميداليتين خلال البطولة.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة هنا جودة فى الصور التالية:

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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