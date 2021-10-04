شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرفع درجة التأهب استعدادا للدورى فى معسكر الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب درجة التأهب خلال تدريباته بمعسكر الإسكندرية، استعدادًا لمسابقة الدورى العام والموسم الجديد، وذلك بعد خوض أولى الوديات أمام البنك الأهلى، والتى خسرها ذئاب الجبل بهدفين نظيفين، حيث من المقرر أن يواجه المقاولون كل من، الاسماعيلى وفاركو وديًا.

وكان نادي المقاولون العرب قد أعلن عن صفقاته للموسم الجديد، وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن الفريق أنهى إجراءات ضم 7 لاعبين حتى الآن.

وقال فتحي، إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، في حضور وكيليه أحمد سمير وأحمد وجدى، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد علي، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى، النيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة ألفريق لخدماتهم الفنية، كما تمت الموافقة على إعارة كريم مصطفى إلى إنبى لمدة موسم.



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