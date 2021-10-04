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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد والننى يصلان إلى مطار القاهرة تمهيدا للانضمام للمنتخب.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل مصطفى محمد لاعب جالاتا سراى التركى، ومحمد الننى لاعب أرسنال الانجليزى، إلى مطار القاهرة الدولى في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، استعداداً للانضمام إلى المنتخب الوطنى استعداداً لمواجهتى ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.ونشر الننى صورة من وصوله إلى القاهرة عبر حسابه على انستجرام وعلق "أم الدنيا"، فيما نشر مصطفى محمد صورته من داخل المطار ووضع علم مصر.
ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم يومى 8 و11 أكتوبر الجارى.
محمد الننى
مصطفى محمد
وتضم القائمة النهائية للمنتخب التى أعلنها كارلوس كيروش 24 لاعبا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحى
الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.
الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.
الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ورمضان صبحي وعمر مرموش.
الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد