مصطفى محمد والننى يصلان إلى مطار القاهرة تمهيدا للانضمام للمنتخب.. صور

القاهرة - سامية سيد - وصل مصطفى محمد لاعب جالاتا سراى التركى، ومحمد الننى لاعب أرسنال الانجليزى، إلى مطار القاهرة الدولى في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، استعداداً للانضمام إلى المنتخب الوطنى استعداداً لمواجهتى ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.ونشر الننى صورة من وصوله إلى القاهرة عبر حسابه على انستجرام وعلق "أم الدنيا"، فيما نشر مصطفى محمد صورته من داخل المطار ووضع علم مصر.