شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الجبلابة تتفق على إلغاء شرط ممارسة كرة القدم في الترشح للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في الاجتماع الذي عقد مؤخرا على تعديل شروط الترشح وعدم اقتصارها على ممارسة كرة القدم فقط أو عضو سابق في إدارات الأندية، حيث تم الاتفاق على فتح باب الترشح أمام الجميع بشرط حصوله على مؤهل وممارسة العمل الإداري لمدة عامين.

واتفقت أندية الجمعية العمومية خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا على إقامة الجمعية العمومية يوم 15 أكتوبر الجاري، ثم الدعوة لإقامة الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يوم 30 أكتوبر، على أن تجرى الانتخابات في شهر نوفمبر.

وشهد الاجتماع الاتفاق على تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، ولا يحق لمن قضى 8 سنوات متصلين أو منفصلين في منصب الرئيس أو النائب الترشح مجددا، ويحق للعضو الذي قضى 8 سنوات الترشح على منصب النائب أو الرئيس.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على أن تكون القائمة مغلقة بمعنى التصويت يكون للقائمة وليس بشكل فردي.

وتم الاتفاق على أن يكون عدد المرشحين تسعة أفراد عبارة عن رئيس ونائب و6 أعضاء ومقعد للمرأة.