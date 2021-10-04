شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يختبر ثنائى أفريقى فى ودية الإسماعيلى مع الحمام المطروحى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدفع طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى بثنائى إفريقي أحدهما مدافع والآخر مهاجم فى ودية الحمام المطروحى المقرر لها الرابعة عصر اليوم الإثنين، للحكم على مستواهم ، ورفض طلعت يوسف التنازل عن شرط الاختبار الفنى للمحترفين الذين يتفاوض معهم الدراويش للانضمام لصفوف الفريق الاصفر بالموسم الجديد، حيث يصر طلعت يوسف على هذا الشرط خوفاً من توريط الاسماعيلى فى صفقات فشنك لاسيما أن هناك عجز شديد ببعض المراكز بجانب أزمة مالية طاحنة مما يتطلب أن تكون أى صفقة متميزة بشكل لايقبل أى شك.
ويلجأ طلعت يوسف، للبحث عن التعاقد مع بعض اللاعبين من أفريقيا نظرًا لصعوبة التعاقد مع لاعبين مصريين مميزين، فى ظل المغالاة فى طلباتهم المالية، فضلاً عن الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق فى الفترة الجارية.
يخوض فريق الإسماعيلى عصر اليوم الإثنين، ثانى ودياته بمعسكره المغلق بالإسكندرية، حيث يواجه فريق الحمام المطروحى، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها 25 أكتوبر الجارى.
وكان الفريق قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادي الحرية السكندري بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثي عماد حمدي وعمر الوحش والأنجولي آري بابل.
كما سيخوض الفريق خمس وديات أخرى خلال الفترة القادمة تبدأ بمواجهة فريق الحمام المطروحى اليوم ثم المقاولون العرب يوم 6 أكتوبر، وفى اليوم الذى يليه “7 أكتوبر” يلاقى فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدورى الممتاز ثم يلاقى سموحة 11 من الشهر المذكور ويختتم ودياته بمواجهة الطلائع في 12 أكتوبر الجارى.
واستقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف على منح عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق، الفرصة الأكبر للظهور فى المباريات الودية التى سيخوضها الدراويش بمعسكر الإسكندرية من أجل تجهيز اللاعب للظهور فى مباريات الدراويش الرسمية بداية من نوفمبر المقبل بعدما تلقى اتحاد الكرة خطابا من الفيفا يفيد بإيقاف عبد الرحمن مجدي لمدة 3 شهور ابتداء من 1 أغسطس وغرامة 100 ألف جنيه، عما بدر منه في أولمبياد طوكيو 2020.
وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا قال فيه إن عبد الرحمن مجدى دخل فى أزمة مع إحدى فتيات فندق إقامة بعثة المنتخب الأولمبي أثناء المشاركة فى أولمبياد طوكيو الأخيرة، وقامت بتحرير محضر ضده، وتم التحقيق معه بمعرفة الشرطة.