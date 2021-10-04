شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يختبر ثنائى أفريقى فى ودية الإسماعيلى مع الحمام المطروحى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدفع طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى بثنائى إفريقي أحدهما مدافع والآخر مهاجم فى ودية الحمام المطروحى المقرر لها الرابعة عصر اليوم الإثنين، للحكم على مستواهم ، ورفض طلعت يوسف التنازل عن شرط الاختبار الفنى للمحترفين الذين يتفاوض معهم الدراويش للانضمام لصفوف الفريق الاصفر بالموسم الجديد، حيث يصر طلعت يوسف على هذا الشرط خوفاً من توريط الاسماعيلى فى صفقات فشنك لاسيما أن هناك عجز شديد ببعض المراكز بجانب أزمة مالية طاحنة مما يتطلب أن تكون أى صفقة متميزة بشكل لايقبل أى شك.

ويلجأ طلعت يوسف، للبحث عن التعاقد مع بعض اللاعبين من أفريقيا نظرًا لصعوبة التعاقد مع لاعبين مصريين مميزين، فى ظل المغالاة فى طلباتهم المالية، فضلاً عن الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق فى الفترة الجارية.