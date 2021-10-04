شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد والنني ينضمان لمعسكر المنتخب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينضم اليوم الاثنين لمعسكر المنتخب مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركى، بعد خوض مباراته أمس أمام ريزا سبور بالدورى التركى، كما ينضم أيضا محمد الننى، لاعب وسط أرسنال الإنجليزى.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم يومى 8 و11 أكتوبر الجارى.

وتضم القائمة النهائية للمنتخب التى أعلنها كارلوس كيروش 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحى

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ورمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد