شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: بيراميدز رفض عرضا من هوفنهايم لاستعارة رمضان صبحي مقابل 1.5 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365”، أن إدارة نادي بيراميدز رفضت عرضا من نادي هوفنهايم الألماني لاستعارة رمضان صبحي نجم هجوم الفريق ومنتخبنا الوطني لمدة موسم مقابل 1.5 مليون يورو، مع وجود بند في العقد يمنح النادي الألماني الحق في شراء اللاعب نهائياً مقابل 5 ملايين يورو.

وأكد مصدر داخل نادي بيراميدز، أن رمضان صبحي يعد أحد أهم أعمدة الفريق وعناصره الأساسية وهناك حاجة كبيرة لخدماته، كما أنه في حالة التفكير في بيعه فلن يكون بقيمة اقل من 10 ملايين يورو، لكونه واحد من أفضل اللاعبين داخل القارة الأفريقية في الوقت الحالي، بخلاف أن نادي بيراميدز قام بشرائه بمبلغ كبير من ناديه السابق هيدرسيفيلد الإنجليزي.

وتابع المصدر، أن هوفنهايم الألماني لم يكن هو النادي الوحيد الراغب في الحصول على خدمات رمضان صبحي، ولكن كان هناك اهتمام أيضا من مواطنه لايبزيج، وكذلك عملاقي تركي جالاتا سراي وبشكتاش.