شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فريال أشرف بكسر فى الأنف بعد فوزها بفضية الدورى العالمى للكاراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بكسر فى الأنف خلال مشاركتها فى بطولة الدورى العالمى لـ الكاراتيه فى العاصمة الروسية موسكو، حيث حصدت الميدالية الفضية بعد خسارتها اللقب أمام الإيطالية سيلفيا سيميرارو.



حساب فريال اشرف على انستجرام

ونشرت فريال أشرف صورة عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت ملابسها ملطخة بالدماء بجانب الميدالية الفضية.



الصورة التى نشرتها فريال اشرف

وعلقت فريال اشرف على الصورة التي نشرتها، قائلة: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحصول على الميدالية الفضية بالدورى العالمى للكاراتيه بموسكو، تعرضت للإصابة بكسر فى الأنف فى النهائى والأفضل قادم".

وحصلت فريال أشرف على الميدالية الفضية، بعدما خسرت أمام الإيطالية سيلفيا سيميرارو بنتيجة 2/1 فى المباراة النهائية، ضمن منافسات الكوميتيه وزن 68 كجم، فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه.

وكانت البطلة الأولمبية فريال أشرف، حصلت على الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو 2020 فى منافسات الكاراتيه "الكوميتيه" سيدات وزن فوق 61 كجم.

كما حصد يوسف بدوى لاعب المنتخب الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز على لاعب المغرب، في نهائى المنافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه للوزن تحت 84 كجم.

وبذلك ارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 6 ميداليات، ذهبيتان، وبرونزيتان وفضيتان.

حقق الذهب على الصاوى و يوسف بدوى، والميدالية الفضية فريال أشرف وعبد الله ممدوح، بينما توج بالبرونزية كلا من منة شعبان، وسهيلة إسماعيل.