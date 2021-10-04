شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطالب الأهلى بمواجهة فيوتشر وديا ويؤكد: مستعد أشهد على عقد قران أفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامى أحمد شوبير، الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، بخوض مباريات ودية قوية خلال الفترة المقبلة مقترحاً تنظيم لقاء ودى مع فيوتشر أو غزل المحلة أو الإسماعيلى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : "الأهلى لازم يلعب ماتشات قوية زى الزمالك وبيراميدز مالعبوا مع بعض، وممكن الأهلى يلاعب فيوتشر بما أن فيوتشر يضم نصف لاعبى الأهلى أو غزل المحلة أو الإسماعيلى أو الاتحاد".

ويضيف شوبير: "عجبنى خوض أفشة للتدريبات أمس ورفضه الراحة، لما كلمته عن الاستبعاد من المنتخب قالى ربنا مش بيجيب حاجة وحشة وبعتبرها فرصة استعد لفرحى وقالى لازم تيجى كتب الكتاب بتاعى قولتله ده أنا هاجى وهشهد على العقد كمان، بينما محمد شريف كان متفاجىء وقالى عرفت من السوشيال ميديا بس هتمرن وهرجع أقوى من الأول".

وأكمل شوبير: "مفيش خلاف فى منتخب مصر بخصوص شارة الكابتن، ايه المشكلة لما محمد صلاح يكون الكابتن، وأحمد فتحى نفسه طاير من الفرحة بالعودة للمنتخب، وصلاح دلوقتى سابق بخطوة عن ميسى ورونالدو وفخر لأى مصرى".

يدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني خوض مباراتين وديتين قبل رحلة النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا.

ولعب الأهلي مباراة دية مع فريق الغابة الثلاثاء الماضي فاز فيها الأحمر بسباعية نظيفة بمشاركة البدلاء وغير الصاعدين.