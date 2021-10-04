رئيس الوحدة الإماراتي يكشف حقيقة المفاوضات مع معلول وموسيماني.. ويعلن: «بن شرقي عُرض علينا»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، حقيقة مفاوضات النادي مع المدير الفني للأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أو باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك.

وقال الزعابي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" مساء أمس الأحد،: "لا أعرف لماذا يربطون اسم نادي الوحدة بمدربي الأهلي والزمالك، إذا كنا نريد أي مدرب سنتفاوض مع ناديه من الباب الرسمي".

وأضاف: "كل الاحترام للنادي الأهلي ولكن مدربنا لا يزال في منصبه ويقدم مستوى مقبول بالنسبة لإدارة النادي ولا يوجد نية لتقييم المدرب في الوقت الحاضر".

وتابع الزعابي: "موسيماني عقده لا يزال مستمرا مع الأهلي وأتمنى من وكلاء المدربين عدم ربط أسامي بعض المدربين بأندية مختلفة من أجل رفع أسعارهم فقط".

وواصل: "لا نعرف أي شيء عن تقارير رغبة نادي الوحدة في التعاقد مع موسيماني أو كارتيرون".

وعن رغبة ناديه في التعاقد مع علي معلول لاعب الأهلي أو أشرف بنشرقي لاعب الزمالك رد الزعابي قائلاً: "بنشرقي تم عرضه علينا ولكن سألنا الوكيل هل لديك تفويض من نادي الزمالك وقال لا، ولذلك أوقفنا الحديث معه ولن ندخل في مفاوضات مع اللاعب إلا إذا كان الزمالك يريد بيعه".

واختتم الزعابي تصريحاته قائلاً: "علي معلول لم يتم عرضه علينا ولم نتواصل معه، وإذا كنا نريد أي لاعب من الأهلي أو الزمالك سنتواصل معهما بشكل مباشر".