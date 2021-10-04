شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: هدف محمد صلاح فى مانشستر سيتي خرافى.. شيء لا يصدق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أيمن يونس نجم الزمالك السابق، إعجابه الكبير بالهدف الذى سجله نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى في شباك فى شباك مانشستر سيتي، بالمواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابى 2-2، على ملعب "آنفيلد" في قمة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي.

وكتب الفيلسوف عبر حسابه الشخصى على تويتر: صباحكم خير ..لحظة الهدف الخرافي لـ صلاح... تلاقي ناس سعيدة وناس مش مصدقه اللي شافوه.. لكن لاعب في الملعب كمان مش مصدق ..دي حركة يد ماتيب..سيبكم من اللاعبين و قربوا الصورة واتفرجوا على وشوش وانفعالات الجماهير وسعادتهم بالهدف..شيء لا يصدق ..استمر يا صلاح.



أيمن يونس

وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني للريدز ضد السيتى في الدقيقة 76 بمهارة رائعة إثر تخطيه أكثر من لاعب ليسدد في المرمى بقدمه اليمنى، ويرفع رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم والـ103 في تاريخ البريميرليج.

وجاءت أبرز التصريحات عن هدف محمد صلاح، كالتالى..

يورجن كلوب: سيتحدث الناس عنه لفترة طويلة 50 أو 60 عاما

جوردان هندرسون: هدف مذهل لسوء الحظ لم يكن ذلك هدف الفوز

مايكل أوين: محمد صلاح استثنائي ومن أفضل لاعبى العالم

جاري لينيكر: هدف رائع ومذهل من لاعب عظيم

نادى ليفربول: الملك صلاح يملك القلوب عندما يراقص محبوبته كرة القدم

ليبرون جيمس أسطورة السلة: محمد صلاح لا يُصدق على الإطلاق

صحيفة ذا صن: هدف الموسم على طريقة ميسي