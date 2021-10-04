شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجهز برنامجا بدنيا مكثفا للاعبي الزمالك استعدادا لتوسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إعداد برنامج بدني مكثف للاعبين، تمهيدا لتنفيذه بداية من يوم 6 أكتوبر الجاري، عقب عودة الفريق من الراحة الحالية، استعدادا لمواجهة توسكر الكيني المقرر لها 16 أكتوبر في ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يخضع جميع اللاعبين لقياسات بدنية واختبار لياقة، عقب العودة من الراحة، على أن يتم تنفيذ البرنامج البدني وفقا للحالة البدنية لكل لاعب عقب الراحة.

في نفس السياق قرر مسئولو بعثة الزمالك، اصطحاب أحذية المطر للاعبى الفريق خلال رحلة كينيا استعدادا لمواجهة فريق توسكر الكينى، المقرر إقامتها يوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا، تحسباً لهطول أى أمطار يوم المباراة فى كينيا.

وانتهى الجهاز الإدارى لفريق الزمالك، بقيادة منتصر الرملاوى، من إعداد تقرير شامل عن توسكر الكينى؛ لتقديمه إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق عن توسكر الكينى، ويتضمن التقرير حالة الطقس وإمكانية سقوط أمطار يوم المباراة، وذلك من أجل اصطحاب أحذية المطر فى الرحلة بخلاف التأكيد على المدير الفنى بوجود حظر تجوال فى كينيا من العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا.

كما تضمن تقرير جهاز الزمالك لكارتيرون، العديد من المعلومات الفنية عن المنافس وموقفه فى الموسم الماضى بالدورى الكينى الذى تأهل من خلاله إلى دورى أبطال إفريقيا بخلاف تفاصيل عن نسبة الأوكسجين ومدى حاجة اللاعبين للسفر مبكرا من أجل التأقلم على الأجواء لذا سيسافر الفريق على ثلاث مراحل بداية من 10 أكتوبر الجارى.

كما قرر الجهاز الطبى لنادى الزمالك، خضوع الفريق لمسحة كورونا قبل السفر إلى كينيا حيث سيتوجه الفريق على ثلاث مراحل بداية من يوم 10 أكتوبر الجارى لمواجهة توسكر الكينى وتأتى مسحة كورونا كإجراء وقائى للفريق إلى جانب إن السفر لكينيا يتطلب إجراء مسحة كورونا قبل السفر بموعد أقصاه 96 ساعة، لذا سيخضع جميع أفراد البعثة لتلك المسحة قبل الموعد المحدد، حيث سيخضع الفوجان المقرر لهما السفر يوم 10 و11 أكتوبر للبعثة سويا على أن يخضع لاعبى الفريق الدوليين للمسحة بشكل منفرد، حيث سينضم اللاعبين الدوليين إلى بعثة الزمالك فى كينيا يوم 13 أكتوبر.

فيما استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على مواجهة الاتحاد الليبى وديا يوم 8 أكتوبر، استعدادا للقاء توسكر الكينى فى دورى أبطال أفريقيا، حيث قال الدكتور منتصر الرملاوى المدير الإدارى للزمالك، إن المباراة ستقام على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء فى الرابعة عصرًا.