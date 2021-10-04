شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى مداعبا أبو جبل: "اقعد أنت ونزلنى واتفرج على اللى هيحصل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب عصام الحضرى مدرب حراس المنتخب الوطنى، محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، ونشر الحضرى عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته بأبو جبل من ودية ليبيريا الأخيرة، والتي فاز بها الفراعنة بهدفين نظيفين، وكتب الحضرى:" لا لا بقولك ايه اقعد انت بس ونزلنى واتفرج على اللى هيحصل".



ابو جبل

ويعقد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا مصغرا، اليوم الإثنين، مع بدء التجمع الدولي بشكل رسمي، وذلك قبل مران الفريق، يتحدث فيه عن استعدادات الفريق للقائي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين فى معسكر الفريق، استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.