تصفيات كأس العالم 2022 | بلماضي يستدعي لاعبيّن جديدين لتشكيلة الجزائر

أقدم جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري على استدعاء لاعبين جديدين استعدادًا لمواجهة النيجر يومي الثامن و12 أكتوبر الجاري ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وذكر الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي، أن جمال بلماضي، قام باستدعاء محمد عمورة، لاعب نادي لوجانو السويسري، وإيلان قيس كبال، لاعب نادي ريمس الفرنسي، للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي يسبق المواجهة المزدوجة أمام النيجر، وذلك تعويضًا لأدم وناس، مهاجم نادي نابولي الإيطالي الذي يعاني من الإصابة.

كان بلماضي، أعلن أمس السبت، عن قائمة تضم 25 لاعبًا كلهم يلعبون في الخارج، عدا عبد الرحمن مجادل، حارس نادي أثلتيك بارادو.

يذكر أن منتخب الجزائر تتصدر المجموعة الأولى بأربع نقاط متقدمة بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو الوصيفة، فيما تحتل النيجر المركز الثالث متخلفة بنقطة واحدة، بينما تحتل جيبوتي المركز الأخير بدون رصيد.