بصقة مشجع تضع ليفربول في موقف حرج أمام مانشستر سيتي

تقدم مانشستر سيتي بشكوى إلى نادي ليفربول زاعمًا أحد مشجعي النادي الأحمر قام بالبصق على طاقم الفريق السماوي خلال تعادل الفريقين 2 / 2 اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب سيتي، قوله إنه لم يكن على علم بالحادث في ذلك الوقت ولكن تم إخطاره لاحقًا، معربًا في الوقت نفسه عن ثقته في أن ليفربول (النادي المضيف) سيتخذ الإجراء اللازم.

وقال جوارديولا عقب المباراة، التي جرت على ملعب (آنفيلد)، معقل ليفربول “أخبروني (المسؤولون) بالأمر، ولكنني لم أر ذلك”.

وشدد جوارديولا “أنا متأكد من أن نادي ليفربول سيتخذ إجراءات ضد هذا الشخص. أعلم أنهم أكبر من هذا السلوك”.

وبنتيجة التعادل، بقي ليفربول في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة خلف تشيلسي (المتصدر)، فيما احتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 14 نقطة.