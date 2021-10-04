ماذا قال يورجن كلوب عن هدف محمد صلاح أمام مان سيتي؟

أبدى الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، إعجابه الشديد بالهدف المذهل الذي أحرزه النجم المصري الدولي محمد صلاح، هداف الفريق الأحمر، خلال تعادل ليفربول 2 / 2 مع ضيفه مانشستر سيتي اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلق محمد صلاح بالكرة من الناحية اليمنى، حيث راوغ كلا من جواو كانسيلو وبرناردو سيلفا وإيمريك لابورت وروبن دياز، رباعي مانشستر سيتي، قبل أن يتوغل لداخل منطقة الجزاء، ويسدد كرة زاحفة بقدمه اليمنى، واضعًا الكرة على يمين إيديرسون مورايش، حارس مرمى الفريق السماوي.

وقال يورجن كلوب عقب المباراة “أعتقد أنه إذا سجل ليونيل ميسي هذا الهدف أو كريستيانو رونالدو، فإن العالم بأسره سيقول (نعم)، لأنهما من الطراز العالمي”.

وأضاف مدرب ليفربول “محمد صلاح أحرز هذا الهدف لأنه من نجم من الطراز العالمي، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، هذا ما هو عليه”.

وواصل صلاح ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي في مختلف المسابقات، ليعادل إنجازه مع ليفربول، الذي إنضم إليه في يونيو عام 2017 قادما من روما الإيطالي، حينما سجل في نفس العدد من اللقاءات المتتالية بكل البطولات في أبريل 2018.

ورفع (الفرعون المصري) رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 6 أهداف، ليتقاسم صدارة هدافي المسابقة العريقة مع جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

وبات صلاح، الذي أحرز 103 أهداف في مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز، على بعد هدف واحد ليتقاسم صدارة قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في البطولة مع النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا.

ويستعد صلاح الآن للانضمام للمنتخب المصري، الذي يستعد لملاقاة نظيره الليبي يومي 8 و11 أكتوبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر العام المقبل.