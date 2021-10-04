بعد هدفه العالمي في شباك السيتي.. أسطورة كرة السلة الأمريكية يشيد بـ محمد صلاح: «لا يصدق»

الشارقة - اميمة ياسر -

أبدى أسطورة كرة السلة الأمريكية، ليبرون جيمس، إعجابه بالنجم العربي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعدما سجل هدفاً عالمياً في شباك مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب "أنفيلد" وانتهت بالتعادل 2-2، في قمة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم صلاح أداءاً مبهراً على ملعب آنفيلد، بعدما صنع الهدف الأول لزميله ساديو ماني، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 76 من عمر المباراة، بمجهود فردي كبير وبطريقة رائعة، بعد مراوغة عدد من مدافعي السيتي.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على "تويتر" تغريدة قال فيها: "محمد صلاح لاعب كرة قدم لا يصدق".

واتفق ليبرون جيمس مع تغريدة النادي الإنجليزي، حيث قام بإعادة نشرها عبر حسابه معلقاً عليها قائلاً: "نعم هو كذلك!".

وسجل الفرعون المصري 8 أهداف وصنع 3 في 8 مباريات من 9 مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، وساهم في تسجيل أكبر عدد من الأهداف حتى الآن في الموسم (2021-22) أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب ما ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 103 أهداف حتى الآن في "البريميرليج" (101 مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي)، وبات على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم الإيفواري ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق، متصدر قائمة هدافي الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.