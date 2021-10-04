طاهر محمد طاهر يفشل فى أول اختبار لصراع القوى مع صفقات الأهلى الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - بات طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى، لغزاً كبيراً داخل القلعة الحمراء واستمر تراجع المستوى الفنى والبدنى للاعب فى المباريات الأخيرة، بشكل دفع للتساؤل حول جدوى بقاء اللاعب داخل التتش بالموسم الجديد وحصوله على فرصة جديدة بالقميص الأحمر رغم تراجع أرقامه ومردوده الفنى داخل أرض الملعب، لاسيما بعدما فشل فى أول اختبار لصراع القوى مع الصفقات الجديدة بالقلعة الحمراء حيث ظهر اللاعب بشكل متراجع فى مباراة الطلائع التى خسرها الأهلى 3-2 بركلات الترجيح ليخسر التتويج بكأس السوبر فيما لم يشارك فى مباراة انبى بكأس مصر بسبب الإصابة.

ميكيسونى يتفوق على طاهر فى أول ظهور

قدم الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح الأهلى الجديد مستوى مرضى فى الوقت الذى شارك فيه خلال مباراة السوبر المصرى ضد طلائع الجيش، والتى خسرها فريقه بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 2، حيث كان اللاعب المكسب الوحيد للفريق الأحمر من موقعة السوبر.

وظهر ميكيسونى بشكل جيد فى التحركات واستلام الكرة ومحاولة الاستعانة بمهارته الفردية، لكن كان ينقصه الانسجام مع باقى زملائه باعتبارها أول مباراة رسمية له مع الأهلي بخلاف رفع معدل لياقته البدنية بسبب طول فترة الراحة التي حصل عليها اللاعب منذ نهاية الدوري التنزاني ومع مشاركته فى مباراة انبى بكأس مصر ظهر بشكل أفضل وساهم فى صنع هدف الفوز باللقاء الذى سجله صلاح محسن.

وانضم ميكيسونى للأهلى قادما من سيمبا التنزانى فى صفقة كلفت خزينة الأهلى 900 ألف دولار، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب، وقدم مردودا طيبا فى الأوقات التى شارك بها خلال اللقاء وحاول مساعدة زملائه بشكل أفضل.

ودفع موسيمانى بالوافد الجديد ميكيسونى ليكون أول تغييرات الأهلى فى السوبر المصرى على حساب طاهر محمد طاهر، ولعب دورا مهما فى تفعيل الدور الهجومى لفريقه في النصف ساعة الأخيرة من عمر المباراة، رغم خروجها بالتعادل السلبي والاحتكام إلى ركلات الترجيح التي حسمها فريق طلائع الجيش لصالحه.

أرقام طاهر محمد طاهر مع الأهلى

وخاض طاهر محمد طاهر 43 مباراة مع الأهلى بجميع البطولات بإجمالى 2298 دقيقة، سجل ستة أهداف وصنع خمسة أهداف وتلقى 5 كروت صفراء، وحصد مع المارد الأحمر على لقب لدوري الابطال الافريقى ومثله لكأس مصر ومثله للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ، كما شارك مؤخراً مع المنتخب الاوليمبى فى اوليمبياد طوكيو 2020.

مونديال الأندية عنوان تألق طاهر محمد طاهر مع الأهلي

وانضم طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي في بداية الموسم الجاري، بعد تألقه مع المقاولون العرب، حيث أصبح اللاعب ضمن العناصر المؤثرة في تشكيل الفريق الأحمر.

طاهر محمد طاهر من مواليد 7 مارس من عام 1997، بالقاهرة، وبدأ مشواره الكروي في صفوف البراعم بالمقاولون العرب وهو في الثامنة من عمره، وتم تصعيده للفريق الأول بفريق ذئاب الجبل موسم 2014-2015، وخرج لمدة موسم على سبيل الإعارة في فرنسا مع فريق لوهافر قبل أن يعود مجددا لصفوف النادي الأصفر، وانتقل إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى.

وكان طاهر محمد طاهر من أبرز اللاعبين الذين قدموا حضورا مميزا مع الأهلي في كأس العالم للأندية والتي حصد خلالها الأهلي المركز الثالث وبرونزية المونديال، وخاصة في مباراة بايرن ميونخ التي لعب خلالها طاهر بشخصية الأهلي ولقي استحسان وإشادة الجميع.