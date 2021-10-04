شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض التفريط في محمود وحيد بالميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، فكرة التفريط في خدمات محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد تلقي اللاعب أكثر من عرض خلال الميركاتو الحالي، سواء للحصول على خدماته على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

وتمسك المدير الفني للأهلى باستمرار وحيد في صفوف الأهلي خلال الموسم الجديد.

جاء تمسك موسيماني ببقاء محمود وحيد، في ظل الحاجة لجهود اللاعب في الموسم المقبل، باعتباره البديل الوحيد لعلي معلول في قائمة الأهلي، خاصة مع الاعتماد على أيمن أشرف في مركز قلب الدفاع باستمرار وليس الجبهة اليسرى، وهو ما أجبر المدير الفني على التمسك ببقاء الظهير الأيسر وغلق الباب أمام رحيله تماما.

ورحب محمود وحيد بفكرة بقائه في الأهلي، خاصة بعد تمسك الجهاز الفني باستمراره، حيث يرغب في استكمال مشواره في القلعة الحمراء وصناعة تاريخ جديد داخل النادي، حيث إنه ساهم في تتويج فريقه بأكثر من بطولة منذ قدومه في بداية عام 2019.