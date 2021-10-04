كيروش يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن مباراتى ليبيا

القاهرة - سامية سيد -

يعقد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا مصغرا، اليوم الاثنين، مع بدء التجمع الدولي بشكل رسمي، وذلك قبل مران الفريق، يتحدث فيه عن استعدادات الفريق للقائي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم 2022 بقطر.