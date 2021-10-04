شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يواجه الحمام المطروحى وديا فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاسماعيلى عصر اليوم الاثنين ثانى ودياته بمعسكره المغلق بالإسكندرية، حيث يواجه فريق الحمام المطروحى، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها 25 أكتوبر الجارى.

وكان الفريق قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادي الحرية السكندري بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثي عماد حمدي وعمر الوحش والأنجولي آري بابل.

كما سيخوض الفريق خمس وديات أخرى خلال الفترة القادمة تبدأ بمواجهة فريق الحمام المطروحى اليوم ثم المقاولون العرب يوم 6 أكتوبر، وفى اليوم الذى يليه “7 أكتوبر” يلاقى فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدورى الممتاز ثم يلاقى سموحة 11 من الشهر المذكور ويختتم ودياته بمواجهة الطلائع في 12 أكتوبر الجارى.

واستقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف على منح عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق، الفرصة الأكبر للظهور فى المباريات الودية التى سيخوضها الدراويش بمعسكر الإسكندرية من أجل تجهيز اللاعب للظهور فى مباريات الدراويش الرسمية بداية من نوفمبر المقبل بعدما ‏تلقى اتحاد الكرة خطابا من الفيفا يفيد بإيقاف عبد الرحمن مجدي لمدة 3 شهور ابتداء من 1 أغسطس وغرامة 100 ألف جنيه، عما بدر منه في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا قال فيه إن عبد الرحمن مجدى دخل فى أزمة مع إحدى فتيات فندق إقامة بعثة المنتخب الأولمبي أثناء المشاركة فى أولمبياد طوكيو الأخيرة، وقامت بتحرير محضر ضده، وتم التحقيق معه بمعرفة الشرطة.