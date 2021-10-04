موعد مباراة ايطاليا واسبانيا في نصف نهائي دوري الامم الاوروبية

تعرف على موعد مباراة ايطاليا واسبانيا في نصف نهائي بطولة دوري الامم الاوروبية، والمقرر إقامتها على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) بمدينة ميلانو.

وتأهل منتخب ايطاليا إلى نصف النهائي، بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى في المستوى الأول (A)، برصيد 12 نقطة، وذلك على حساب هولندا (11 نقطة)، بولندا (7 نقاط)، بالإضافة إلى منتخب البوسنة والهرسك الذي هبط إلى المستوى B بتذيله ترتيب المجموعة بنقطتين في رصيده.

وسيدخل بطل أوروبا مواجهة اسبانيا بقائمة مكونة من 23 لاعبًا أعلنها المدرب روبرتو مانشيني نهاية شهر سبتمبر المنصرف، والتي شهدت تعديلين مؤخرًا، بدخول دافيد كالابريا ومويس كين بدلًا من الثنائي المصاب رفائيل تولوي ومويس كين.

وجاء في حراسة المرمى: جيجي دوناروما، أليكس ميريت، سالفاتوري سيريجو، وفي خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني، جورجيو كيليني، ليوناردو بونوتشي، جيوفاني دي لورينزو، إيمرسون بالميري، ورفائيل تولوي.

فيما ضم خط الوسط والهجوم: نيكولو باريلا، برايان كريستانتي، لورينزو بيليجريني، جورجينيو، مانويل لوكاتيلي، ماتيو بيسينا، ماركو فيراتي، دومينيكو بيراردي، فيديريكو بيرنارديسكي، فيديريكو كييزا، مويس كين، لورينزو إنسيني، وجياكومو راسبادوري.

على الجهة المقابلة، صعد منتخب اسبانيا إلى نصف نهائي دوري الامم الاوروبية، بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة والأخيرة في المستوى الأول (A)، بعدما جمع 11 نقاط، على حساب ألمانيا (9 نقاط)، أوكرانيا (6 نقاط)، ومنتخب سويسرا الذي هبط إلى المستوى B بتذيله ترتيب المجموعة بثلاث نقاط.

واضطر لويس إنريكي لإجراء تعديلين ايضًا على قائمة منتخب اسبانيا بسبب الإصابات، ففي البداية تعرض بيدري للإصابة واستدعى مكانه لاعب سيلتا فيجو «برايس مينديز» ليتعرض هو الآخر للإصابة، ويحل لاعب البرسا سيرجي روبرتو بدلًا منه.

وجاءت قائمة المنتخب الاسباني على النحو التالي: في حراسة المرمى، أوناي سيمون، دافيد دي خيا وروبرت سانشيز، وفي الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، بيدرو بورو، إريك جارسيا، إيميريك لابورت، إنييجو مارتينيز، باو توريس، سيرجيو ريجيلون، وماركوس ألونسو.

وضم خط الوسط والهجوم كل من: رودري، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، بابلو جافي، كوكي ميروديو، ميكيل ميرينو، بابلو فورناليس، بريان خيل، فيران توريس، بابلو سارابيا، ميكيل أويارزابال، ويريمي بينو.

موعد مباراة ايطاليا واسبانيا في نصف نهائي دوري الامم الاوروبية

ويحين موعد مباراة ايطاليا واسبانيا في نصف نهائي بطولة دوري الامم الاوروبية، يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.