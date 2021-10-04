شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فاركو يواجه البنك الاهلى وديا فى المكس استعدادا لانطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فى الخامسة عصر اليوم الاثنين فريق فاركو، بقيادة مجدى عبد العاطى، مباراة ودية مع نظيره البنك الأهلى على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار استعدادات الفريقين لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها نهاية أكتوبر الجارى، واستقر الجهاز الفني لنادى فاركوعلى خوض ثلاث مباريات ودية مع البنك الأهلى ثم الإسماعيلى الخميس المقبل، على أن يختتم الفريق البرتقالى ودياته بمواجهة المقاولون العرب في 12 أكتوبر الجارى، وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعدادا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز.

واستقر مجدي عبد العاطي على دخول فريقه معسكر بالإسكندرية في المرحلة الأخيرة من الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز الذي تحدد لها نهاية أكتوبر المقبل.

وتعاقد فاركو مع 15 صفقة استعدادا للموسم الجديد، وهي: الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري.

بجانب التعاقد مع الرباعى الشاب ثنائي الزمالك قلب الدفاع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة، بالإضافة للحصول على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.