شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الزمالك تطير للسعودية اليوم للمشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير فى الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين، بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى السعودية، للمشاركة فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، حيث يبدأ الفريق مواجهاته بملاقاة برشلونة الإسبانى يوم الأربعاء القادم.

كشف حمادة عبد البارى، مدير جهاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك المكلف برئاسة البعثة، عن سلبية مسحة جميع اللاعبين والجهاز الفنى، استعدادًا للسفر اليوم الاثنين إلى السعودية للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى مواصلة التفوق على الأهلى بقمة السوبر الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى على صعيد المسابقة، حيث فاز الزمالك على الفريق الأحمر من قبل فى النهائى بآخر نسختين قبل هذه النسخة أعوام 2018، 2019.