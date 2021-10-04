تعرف على موعد مباراة البحرين وكوراساو الودية والقنوات الناقلة، ضمن استعدادات منتخب الخناجر لخوض منافسات كأس العرب فيفا 2021، المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل في قطر.

يستضيف منتخب البحرين نظيره منتخب كوراساو المنتمي إلى اتحاد أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي «كونكاكاف»، على استاد البحرين الوطني بمدينة عيسى.

ويخوض المنتخب البحريني تلك المباراة بالإضافة إلى مباراة ودية أخرى ضمن معسكره الحالي استعدادًا لمنافسات كأس العرب قطر 2021، بعدما ودع تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم من المرحلة الثانية.

وقرر المدير الفني للخناجر، البرتغالي «هيليو سوزا» استبعاد الهداف التاريخي لمنتخب البحرين إسماعيل عبد اللطيف من الوديتين، بالإضافة إلى القائد محمد السيد جعفر بسبب الإصابة.

وضمت قائمة البحرين 25 لاعبًا، وهم، عباس عياد، محمد عبدالوهاب، سيد شبر العلوي، إبراهيم لطف الله، أحمد بوغمار، سيد ضياء سعيد، مهدي حميدان، وعبدالله الهزاع، علي حرم، علي مدن، محمد الرميحي، أحمد نبيل، وعمار محمد.

بالإضافة إلى، مهدي عبدالجبار، عبدالوهاب المالود، وليد الحيام، راشد الحوطي، عباس العصفور، سيد هاشم عيسى، هزاع عل، جاسم الشيخ، محمد مرهون، سيد ضياء عيسى، سيد مهدي باقر، وكميل الأسود.

على الجهة المقابلة، يدخل منتخب جزيرة كوراساو التابعة لدولة هولندا مباراة البحرين اليوم بهدف تحسين مركزه في تصنيف الفيفا، بعدما ودع تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 من الدور الثاني.

ويتولى أسطورة منتخب هولندا وفريق برشلونة الإسباني «باتريك كلويفرت» القيادة الفنية لمنتخب كوراساو منذ مايو من العام الجاري، وخاض معهم 4 مباريات في تصفيات كأس العالم.

حيث قادهم في آخر مباراتين بدور المجموعات (الدور الأول)، انتصر على جزر فيرجن البريطانية بثمانية نظيفة وتعادل سلبيًا مع جواتيمالا، ليتأهل على رأس المجموعة برصيد 10 نقاط لملاقاة بنما في الدور الثاني الإقصائي.

وخسر منتخب كوراساو في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي (0-0)، ليفشل في الوصول إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات مونديال قطر 2022.

موعد مباراة البحرين وكوراساو الودية استعدادًا لبطولة كأس العرب والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة البحرين وكوراساو الودية، يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية والبحرين.

وينقل بث مباشر مباراة البحرين وكوراساو، على قناة البحرين الرياضية HD، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11641 أفقي، بمعدل ترميز 27500، وبتصحيح 3/4.