كارلو أنشيلوتي في تصريح مُفاجيء: «لن أدرب برشلونة!»

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني إنه يستبعد احتمالية توليه تدريب برشلونة، الغريم التقليدي لريال مدريد.

ويعاني الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة من ضغوط في الوقت الحالي، وقد صرح جوتي نجم ريال مدريد السابق بأنه لا يمانع في العمل بالتدريب في برشلونة.

ولمع نجم جوتي في قطاع الشباب بنادي ريال مدريد في عام 1995 وواصل التطور حتى أصبح قائدًا للفريق الأول، وتوج معه بلقب الدوري الإسباني خمس مرات ولقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ضمن العديد من الألقاب، قبل أن يرحل عن الفريق في عام 2010.

وعاد لاعب خط وسط المنتخب الإسباني السابق جوتي 44/ عامًا/ إلى النادي الملكي كمدرب لفريق الشباب بين عامي 2013 و2018.

وقال أنشيلوتي، الذي يتولى حاليا تدريب ريال مدريد للمرة الثانية، إنه يستبعد احتمالية قيامه بتدريب برشلونة.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته للصحفيين قبل مواجهة ريال مدريد ومضيفه إسبانيول بعد خسارة النادي الملكي في أول خسارة له بالدوري هذا الموسم 2\1 أمس الأحد :”مع كل الاحترام لناد عظيم مثل برشلونة، لا يمكنني ذلك.”

وأضاف :”لا يمكنني أن أعارض تاريخي: تاريخي يقول إنني دربت ريال مدريد، أنا مدرب ريال مدريد.”

وتابع :”لا يمكنني أن أعارض هذا، مع كل الإحترام لهذا النادي العظيم.”