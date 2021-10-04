كومان يشكر إدارة برشلونة بعد صدمة أتلتيكو مدريد

أبدى الهولندي رونالدو كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، امتنانه إزاء الوضوح بشأن مستقبله في تدريب الفريق، وذلك بعدما أعلن جوان لابورتا رئيس النادي استمرار المدرب الهولندي في منصبه، رغم الضغوط الواقعة على كومان في الوقت الحالي.

وتردد على نطاق واسع أن كومان على وشك الإقالة من تدريب برشلونة خلال هذا الأسبوع، وأن مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد ربما تكون الأخيرة له في المنصب.

وبدا كومان متقبلًا لهذا المصير خلال حديثه مع الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة، والذي عقد أمس الأول الجمعة، حيث انتقد لابورتا لعدم إبلاغه بالوضع وجها لوجه.

لكن لابورتا أعلن أمس السبت قبل المباراة التي خسرها برشلونة أمام أتلتيكو مدريد صفر / 2 ، أن كومان ليس مهددًا بالرحيل عن منصبه بغض النظر عن نتيجة المباراة.

وبعد تأكد حصوله على مهلة جديدة، بدأ كومان 58/ عامًا/ الاستعداد لمباريات الفريق عقب فترة التوقف الدولي التي تستمر أسبوعين0.

وقال كومان عقب المباراة أمام أتلتيكو مدريد :”المحادثة التي أجريتها (مع لابورتا) عبر الهاتف في الليلة الماضية كانت رائعة.”

وأضاف :”تحدثنا أيضًا هذا الصباح بشأن الفريق والنادي وأمور أخرى، على الأقل، أصبح الآن هناك وضوح بشأن هذا الأمر، من المهم بالنسبة للفريق أن يكون هناك وضوح.”

وتابع :”لكننا فريق برشلونة، ويجب الآن أن نبدأ الفوز بالمباريات، الضغط يكون قائما بالنسبة لأي مدرب، خاصة في برشلونة، بعد فترة التوقف الدولي، أمامنا ثلاث مباريات يجب الفوز بها.”

وأضاف :”تحدثنا معا، واتخذ الرئيس قراره.”

ولدى سؤاله عما إذا كان قد تمنى الحصول على دعم لابورتا في وقت سابق، قال كومان :”أعتقد هذا، لكن يجب علينا أن نسلط الضوء على أن ذلك حدث الآن، وسيجلب لنا الهدوء.”

وجاء إعلان لابورتا عن دعمه لكومان بعد خمس مباريات حقق برشلونة خلالها انتصارًا واحدًا، وذلك قبل الهزيمة أمس أمام أتلتيكو مدريد.

وصنع النجم لويس سواريز الهدف الأول لأتلتيكو مدريد الذي سجله توماس ليمار ثم أضاف سواريز الهدف الثاني للفريق، ليتلقى برشلونة أول هزيمة له في الدوري منذ أيار/مايو الماضي.

وبهز شباك فريقه السابق، سجل سواريز بذلك في شباك جميع الفرق الـ31 التي واجهها في الدوري، وقد رفع رصيده إلى 172 هدفًا.

وحاول برشلونة الرد خلال الشوط الثاني من المباراة، لكنه سدد مرتين فقط على المرمى ولم ينجح في هز الشباك.

وقال كومان :”أنا حزين إزاء النتيجة، لكننا ظهرنا بمستوى جيد في بعض فترات المباراة.”

وأضاف :”تحدثنا قبل المباراة بشأن كيفية الدفاع، لكنهم تقدموا بهدف جعل الأمور أكثر تعقيدًا.”