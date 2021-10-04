شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه تليفونات بنى سويف اليوم ويخوض 3 وديات قبل دخول معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني للمقاصة على خوض 3 مباريات ودية خلال الأسبوع الحالي وقبل دخول معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة بدءا من يوم 9 أكتوبر وحتى موعد انطلاق مسابقة الدوري.

ويلعب فريق المقاصة مع نظيره تليفونات بني سويف، اليوم الإثنين، ثم مع فريق نجوم مصر يوم الأربعاء، ويختتم ودياته قبل المعسكر المغلق بمواجهة الواسطى يوم الخميس المقبل.

وفاز فريق المقاصة على نظيره سنورس، أحد فرق الدرجة الثالثة، بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعتهما الأحد ضمن تحضيرات الفريق الفيومي للموسم الجديد، وأحرز الهدفين ثنائي إفريقي من ضمن اللاعبين الذين يخضعون للاختبار في فريق المقاصة.

من جانبه، أكد إسلام عادل، مدرب المقاصة، أن الفريق الفيومي يخوض عددا من المباريات الودية متدرجة المستوى مع فرق الدرجة الثالثة ثم الدرجة الثانية ومن ثم دوري ممتاز، من أجل تجهيز لاعبيه جيدا لانطلاقة الموسم الجديد.

وأوضح أن الجهاز الفني للمقاصة يحرص على اختبار أكثر من لاعب أجنبي في المباريات الودية، لانتقاء أفضل العناصر وقيده في قائمة الموسم الجديد قبل غلق باب القيد في الميركاتو الصيفي الحال.

أشار إلى أن الفريق يسابق الزمن للانتهاء من ملف الصفقات الجديدة، في ظل حاجة الفريق الفيومي لـ5 لاعبين جدد لتدعيم صفوف المقاصة مع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم لسد العجز في كل المراكز بصفوف فريقه.