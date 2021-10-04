شكرا لقرائتكم خبر عن تعاقدات الأهلي تسابق الزمن لتسويق الناشئين قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسابق إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي الزمن من أجل تسويق اللاعبين الشباب المستمرين في صفوف الفريق الأحمر، والذين لن يكون لهم دور مع الأهلي في الموسم الجديد، في ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين في نفس مراكزهم وصعوبة الحصول على فرصة المشاركة الكافية على مدار الموسم.

ويرغب الجهاز الفني في إعادة إعارة أكثر من لاعب من لاعبي فريق الشباب، مثل محمد فخري وصالح نصر وزياد طارق وعربي بدر، حتى يتسنى للجهاز الفني متابعتهم عن كثب مع فرقهم ومن ثم تحديد موقفهم من العودة بنهاية الموسم المقبل من عدمه، خاصة أن ظروف عدم مشاركتهم مع فرقهم حرمت الجهاز الفني من تقييم أدائهم، بخلاف عربي بدر الذي كان يشارك مع الجونة في الموسم الماضي، ولكن وجود عدد كبير من اللاعبين في مركز الوسط يجعل حظوظه في الحصول على فرصة المشاركة صعبة للغاية.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الأحد، بعد انتهاء الراحة السلبية، التي منحها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، لمدة ثلاثة أيام عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق الأسبوع الماضي على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الغابة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل، في إطار التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.