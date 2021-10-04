شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: موسيماني مشتت ومش مركز.. وصفقات الأهلي قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد يوسف، مدرب الأهلى السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مشتت حاليا وغير مركز مع النادى، على عكس بدايته القوية مع المارد الأحمر.

وقال محمد يوسف، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "رغم قوة النادى الأهلى إلا أن الإدارة دعمت الفريق بشكل قوى بصفقات سوبر مع عودة أحمد عبد القادر وعمار حمدى فهي مزيج من الشباب مع اللاعبين أصحاب الإمكانيات والخبرات".

وأضاف محمد يوسف: "وارد جدا خسارة بعض البطولات في وقت من الأوقات بعد التتويج بالكثير من البطولات، أينعم بطولة الدورى محببة لجماهير الأهلى وجت بعدها السوبر المحلى، إلا أن الفريق ما زال مسيطرا على البطولات، خاصة دورى أبطال أفريقيا، موسمين متتاليين".

وتابع مدرب الأهلى السابق: "تقييم بيتسو موسيمانى لازم يكون بشكل كامل مش علشان خسر بطولة أو اثنين يبقى يتهاجم الراجل جاب اتنين أفريقيا وسوبر أفريقى وكأس مصر، فلازم التقييم يكون بشكل كامل وهو ده المعتاد في النادى الأهلى".

واستطرد: "أشعر أن موسيمانى مشتت حاليا ومش مركز مع النادى الأهلى وأنه غير متقبل الانتقادات، على عكس بدايته التي كانت الأنجح في مشواره، فيجب عليه استعادة التركيز؛ لأن الجمهور لن يرضى بخسارة بطولة أخرى، أو خسارة بطولة الدورى مرة أخرى".

واختتم: "يجب الصبر على موسيمانى خاصة بعد النجاحات التي حققها مع الفريق والصبر على بناء الفريق كما يخطط؛ لأنه جاء لتنفيذ مشروع كامل مع النادى الأهلى".