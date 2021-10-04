شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الفتح السعودى.. والاتحاد يواجه البليدة الجزائرى بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستأنف اليوم منافسات البطولة العربية لكرة السلة، والتي تقام بالإسكندرية، وتستمر حتى 9 أكتوبر الجارى، حيث يخوض فريقا الأهلى والاتحاد مباراتين قويتين في البطولة.

ويلتقى اليوم فريق كرة سلة الأهلى مع نظيره الفتح السعودى، في منافسات المجموعة الثالثة، بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع البليدة الجزائرى بالمجموعة الأولى.

وتشارك فى البطولة أندية كل من: الشارقة والبطائح من الإمارات، الكويت واليرموك من الكويت، الميناء وشعب حضرموت من اليمن، الغرافة والوكرة من قطر، اليوناني من السودان، الزهراء الرياضي من تونس، المنامة البحريني، بيروت اللبناني، الفتح السعودي، اتحاد الفتح المغربي، وداد بوفاريك وأسرة سريع مدينة بليدة من الجزائر.