شكرا لقرائتكم خبر عن المندوه: أي مسئول كان سيقوم بنفس موقفنا مع النقاز خشية خصم نقاط من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام المندوه، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه لجأ للتفاوض مع اللاعبين الأجانب بشأن القضايا الخارجية، مؤكدا أن القضايا الدولية أكثر العقبات التي واجهتنا في مهمة عملنا بالزمالك، وقضينا 18 يوما لدراسة أبعاد القضايا الدولية ضد الزمالك

وقال المندوه، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "حصلنا على قرض بقيمة 70 مليون جنيه لتسديد ديون الزمالك ونجحتا في سداده بالكامل حاليا ومحمد الإتربي عضو مجلس الإدارة هو صاحب فكرة القرض البنكي".

وأضاف: "أي شخص كان متواجد في الزمالك كان سيقوم بنفس العمل الذي قمنا به مع حمدي النقاز لأن اللاعب حصل على حكم من الفيفا والحكم كان من المنتظر أن يتم تأكيده من المحكمة الإدارية، وهذا ليس كلامي ولكن كلام المحامين المسئولين عن الملف".

وتابع: "قيمة التعاقد مع النقاز تقل عن زملائه من اللاعبين المصريين والقيمة الفنية للاعب التونسي كانت سببا آخر في عودته للزمالك، وأي تخاذل في حل قضايا اللاعبين الأجانب كان يعرضنا لخصم نقاط من الفريق".

واستطرد: حافظنا على القوام الأساسي للزمالك الذي تُوج بالدوري مع عودة اللاعبين المعارين"، مشيرا إلى أنهم يدرسون مشكلة أسامة نبيه وحال تعذر عودته سنبحث عن بديل له.

واختتم: سيتم صرف نسبة من مستحقات اللاعبين الأسبوع القادم، وحصلوا على المكافأة الخاصة بالتتويج بدرع الدوري، وهو ما تم الاتفاق عليه مع اللاعبين".