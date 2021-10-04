شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك: قوام الفريق يمثل منتخب مصر.. وهدفنا الفوز على برشلونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة عبد الباري، رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك، أن الفريق هدفه الفوز على برشلونة في كأس العالم لكرة اليد بالسعودية.
وقال عبد البارى، خلال تصريحات تليفزيونية: "نسافر ببعثة تضم 31 فردا، رغم أن اللائحة تنص على سفر 21 فردا فقط، وقوام الزمالك يمثل منتخب مصر ولدينا طموح الفوز على برشلونة الإسباني".
وأضاف: "أوليفر روي رفض تأجيل مباريات الدوري الممتاز لإعداد لاعبيه جيدا قبل كأس العالم للأندية، كما رفض ضم لاعبين أجانب".
ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى مواصلة التفوق على الأهلى بقمة السوبر الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى على صعيد المسابقة، حيث فاز الزمالك على الفريق الأحمر من قبل فى النهائى بآخر نسختين قبل هذه النسخة أعوام 2018، 2019.
وتضم قائمة لاعبى الزمالك كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل “فلفل” وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن “دودو” ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء “لوكا” ومحمد بسيوني “مودي” وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان “هتلر” ووسام نوار وخالد وليد.
ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع برشلونة المحترف فى صفوفه على زين يوم 6 أكتوبر المقبل.