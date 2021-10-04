شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك: قوام الفريق يمثل منتخب مصر.. وهدفنا الفوز على برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة عبد الباري، رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك، أن الفريق هدفه الفوز على برشلونة في كأس العالم لكرة اليد بالسعودية.

وقال عبد البارى، خلال تصريحات تليفزيونية: "نسافر ببعثة تضم 31 فردا، رغم أن اللائحة تنص على سفر 21 فردا فقط، وقوام الزمالك يمثل منتخب مصر ولدينا طموح الفوز على برشلونة الإسباني".

وأضاف: "أوليفر روي رفض تأجيل مباريات الدوري الممتاز لإعداد لاعبيه جيدا قبل كأس العالم للأندية، كما رفض ضم لاعبين أجانب".