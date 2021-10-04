شكرا لقرائتكم خبر عن فوزي البنزرتي: مصر الأقرب للفوز على ليبيا بسبب محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد فوزي البنزرتي، المدير الفني السابق لمنتخب ليبيا، أن المواجهة التي تجمع بين مصر وليبيا يوم الجمعة المقبل ستكون في غاية الصعوبة.
وقال البنزرتي، في تصريحات تليفزيونية، إن عودة الدوري الليبي ساهمت كثيرا في تطور المنتخب الليبي بعكس الفترة التي كان يقود خلالها الفراعنة.
وأشار إلى أن المنتخب المصري يبقى الطرف المرشح للفوز في وجود النجم محمد صلاح، ولكن المنتخب الليبي لن يكون لقمة سائغة في هذه المواجهة.
ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تدريباته باستاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمباراتي ليبيا، المقرر لهما يومي 8 و11 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق، استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم، وتضم القائمة 24 لاعبا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.
الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.
الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.
الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.
الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.