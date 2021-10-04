شكرا لقرائتكم خبر عن فوزي البنزرتي: مصر الأقرب للفوز على ليبيا بسبب محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فوزي البنزرتي، المدير الفني السابق لمنتخب ليبيا، أن المواجهة التي تجمع بين مصر وليبيا يوم الجمعة المقبل ستكون في غاية الصعوبة.

وقال البنزرتي، في تصريحات تليفزيونية، إن عودة الدوري الليبي ساهمت كثيرا في تطور المنتخب الليبي بعكس الفترة التي كان يقود خلالها الفراعنة.

وأشار إلى أن المنتخب المصري يبقى الطرف المرشح للفوز في وجود النجم محمد صلاح، ولكن المنتخب الليبي لن يكون لقمة سائغة في هذه المواجهة.