شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل عمر كمال عبد الواحد: اللاعب يقترب من فيوتشر بسبب أزمة قيد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد مرعى، وكيل اللاعبين، أن عمر كمال عبد الواحد، لاعب نادى الزمالك، اقترب من الانتقال إلى نادى فيوتشر على سبيل الإعارة، حال عدم حل أزمة قيد نادى الزمالك مع الاتحاد الدولى.

وقال سيد مرعى، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "عمر كمال عبد الواحد يمتلك الكثير من العروض داخل الدورى المصرى في انتظار موقف قيد الزمالك".

وأضاف وكيل عمر كمال: "اللاعب يرحب بالانتقال إلى فيوتشر حال لم يتم حل أزمة قيد الزمالك مع الاتحاد الدولى؛ لأنه يرغب في اللعب تحت قيادة على ماهر، ولكن كل الأمور في يد نادى الزمالك".

وتابع: "مروان حمدى كان سيخرج من الزمالك على سبيل الإعارة، ولكن أزمة القيد منعت رحيله، بعدما طالب كارتيرون ببقائه بجانب عمر السعيد في قيادة هجوم الزمالك، بالإضافة إلى التونسى سيف الجزيرى".

واستطرد: "انتقال سعيدو سمبورى إلى الاتحاد السكندرى من المصرى هو أول تعامل بين الناديين بفضل مجهودات محمد مصيلحى، والذى نجح أيضا في ضم المخضرمين أحمد على ومحمد عبد المنصف".

واختتم سيد مرعى تصريحاته بأن "أسامة الجزار رحل عن الزمالك "بدون عقد" إلى الإمارات ثم أتم انتقاله إلى المصرى مع بداية الموسم الجديد".