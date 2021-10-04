شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يواجه دهميت استعداد لانطلاق الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على خوض وديه أمام فريق دهميت مساء اليوم الإثنين، لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين والاطمئنان على مدى الاستفادة من التدريبات، استعدادا لانطلاق بطولة الدورى العام.

ومن المنتظر أن يدخل الفريق السكندرى معسكرا مغلقا فى المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق بطولة الدورى العام.

وكان محمد مصيلحى، رئيس النادى، قد زار تدريب الفريق الأخير، ورحب بالصفقات الجديدة، كما عقد اجتماعا مع الجهاز الفنى بقيادة التوأم حسن، واطمأن على حالة اللاعبين الفنية والبدنية.

وحصلت الصفقات الجديدة التي أبرمها الاتحاد السكندري هذا الصيف على لقاح الوقاية من فيروس كورونا، حيث خضع اللاعبون للجرعة الأولى في أحد المراكز الطبية المتخصصة، ومن المقرر حصولهم على الجرعة الثانية في أقل من 3 أسابيع.