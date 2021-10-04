شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ليبيا يصل الإسكندرية استعدادا لمواجهة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي الليبي علي الفايدي، أن منتخب ليبيا وصل محافظة الإسكندرية من أجل الاستعداد لخوض مباراة مصر في تصفيات كأس العالم يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال الفايدي، عبرتصريحات تليفزيونية، الأحد، إن المدرب الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني، وضع يديه على أسلحته لمواجهة الفراعنة.

وتوقع الفايدي ألا تشهد تشكيلة ليبيا تغييرات في مواجهة مصر، موضحا أن المنتخب الليبي يعتمد بشكل كبير على الثنائى مؤيد اللافي وحمدو الهوني.

وفي سياق متصل، كشف مسئولو منتخب مصر، عن وصول محمد النني وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد اليوم الإثنين، فيما وصل أحمد حجازي مساء الأحد، ومحمد صلاح غدا الثلاثاء.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش، قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق اليوم استعدادًا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

وتضم القائمة 24 لاعبًا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.