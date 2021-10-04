شكرا لقرائتكم خبر عن أورتيجا مدرب يد برشلونة: الزمالك منافس قوي والأحمر أهم لاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد كارلوس أورتيجا، المدير الفني لفريق برشلونة لكرة اليد، بفريق الزمالك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الأبيض يملك دفاعا قويا ولاعبين على مستوى مميز.

وقال أورتيجا، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "على الورق كل فرق البطولة قوية، ولكننا نفكر في الزمالك حاليا، خاصة أن كرة اليد المصرية صعبة وتتطور بقوة".

وأضاف: "الزمالك منافس قوي، وعلينا دراسة المنافس دائما، وأنا أعرفهم وأعرف أن لديهم تاريخا كبيرا في كرة اليد على مستوى النادي والمنتخب، ولديهم لاعبون مميزون مثل أحمد الأحمر".

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى مواصلة التفوق على الأهلى بقمة السوبر الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى على صعيد المسابقة، حيث فاز الزمالك على الفريق الأحمر من قبل فى النهائى بآخر نسختين قبل هذه النسخة أعوام 2018، 2019.