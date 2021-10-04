شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبدالفتاح: البنا يتصدر القائمة الدولية.. وناجى وعبدالعزيز مرشحان لخلافة جريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن فرصة وجود حكم مصري في مونديال 2022 لا تزال قائمة.

وقال عصام عبد الفتاح، خلال تصريحات تليفزيونية: "هناك بعض الحكام المصريين سيتواجدون في بطولة الأمم الإفريقية القادمة بالكاميرون".

وأكمل رئيس لجنة الحكام: "أرسلنا القائمة الدولية للحكام 30 سبتمبر قبل تولي منصبي الحالي، ومحمود البنا يحتل صدارة القائمة الدولية للحكام المصريين".

وأتم: "محمود ناجي وعبد العزيز السيد تم ترشيحهما بدلا من جهاد جريشة المعتزل في القائمة الدولية".