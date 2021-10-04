شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوحدة الإماراتي: لم نفاوض موسيماني.. وعُرض علينا ضم بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة الإماراتي لكرة القدم، أنه لا يعلم سر الربط بين ناديه وبين مدربي الأهلي والزمالك، وقال: "لو طلبنا مدرب سندخل من الباب وليس لدينا فكرة عن الزج باسمنا مع مدرب الأهلي بيتسو موسيماني".

وأضاف الزعابي، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "كل الاحترام للأهلي ومدربه ولكن لا يزال لدينا مدرب هو الهولندي تين كات نثق في قدراته ويقوم بمجهود مقبول من قبل إدارة النادي ولا توجد نية لتغيير مدير فني في الوقت الحالي".

وتابع: "أتمنى من وكلاء اللاعبين عدم الزج باسم الوحدة لتحقيق رغباتهم، وليس لدينا خبر عن هذا الموضوع، ولا توجد نية في التعاقد مع مدرب الأهلي ولا أعلم سبب الزج باسم الوحدة في التفاوض معه".

واستطرد: "الأخوة في مصر لو طلبوا عيوننا لن تغلى عليهم ومصر قدوة لنا في كل المجالات ونتعلم من المصريين ومن الإخوان بأندية الأهلي والزمالك، وأقول للجميع لا تنجروا وراء الشائعات ولا صحة للتفاوض مع موسيماني أو كارتيرون لتدريب الوحدة، وتلقيت كم اتصالات كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب موضوع موسيماني ونراعي الأخلاق في التفاوض مع أي لاعب أو مدرب".

وأردف: "أحد وكلاء اللاعبين عرض علينا خدمات أشرف بن شرقي، وطلبت منه ما يثبت حصوله على تفويض من اللاعب، ولكن لم نتفاوض معه، ومن المتوقع أن نفاوض الزمالك للتعاقد معه حال حاجتنا للاعب".

وفيما يخص التعاقد مع علي معلول أكد أنه لم يعرض عليه، ولكن من عرض عليه هو فرجاني ساسي قبل الانتقال إلى الدحيل القطري، ولو تفاوضت مع اللاعب سيكون عن طريق ناديه.